Keine große Sache: Ann-Kathrin Götze verrät Babygeschlecht

Nun ist es kein Geheimnis mehr! Ann-Kathrin (33) und Mario Götze (31) könnten wohl nicht glücklicher sein. Nach ihrem Söhnchen Rome, der vor rund drei Jahren zur Welt gekommen war, erwarten sie nun erneut ein gemeinsames Kind. Allzu viele Details über ihre Schwangerschaft gab sie bisher nicht preis. Das Model hat schon einen Namen für ihren Nachwuchs – den verriet sie aber noch nicht. Und auch das Geschlecht war noch nicht bekannt: Doch jetzt offenbart Ann-Kathrin dies ganz nebenbei!

Auf TikTok teilt sie ein Video, in dem sie sich schminkt und währenddessen mit ihren Fans plaudert. Und dann erzählt sie schon fast aus dem Nichts: "Ich erwarte ein kleines Mädchen." Ann-Kathrin freue sich zu sehen, wie ihr Leben mit einem Jungen und einem kleinen Mädchen sein werde. Einen Scherz kann sie sich dabei auch nicht verkneifen.

"Ich habe so eine schöne Taschen- und Schmucksammlung und es ist gut zu wissen, dass sie dann alles erben wird. Jetzt ergibt es sogar Sinn, noch mehr zu shoppen", lacht die Beauty. Aber nicht nur Ann-Kathrin und Mario können es kaum erwarten, ihr Baby in den Armen zu halten, sondern offenbar auch Söhnchen Rome. "Er weiß, da kommt was. Ich bin gespannt, wie er reagiert, wenn dann so ein kleines Wesen zu Hause ist", verriet sie im RTL-Interview.

Anzeige

Getty Images Mario Götze und Ann-Kathrin Götze im September 2022

Anzeige

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze, Influencerin

Anzeige

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze mit ihrem Sohn Rome im August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de