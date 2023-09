Kurz vor der Geburt: Nina Noel zeigt ihren XXL-Babybauch

Bei Nina Noel (34) kann es jederzeit so weit sein. Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin und ihr Verlobter Tony sind bereits Eltern zweier Kinder. Doch ihre Familienplanung ist mit ihren beiden Sprösslingen noch nicht abgeschlossen gewesen: Im vergangenen Frühjahr verkündeten sie, dass sie erneut ein Baby erwarten. Lange müssen sich die Dubai-Auswanderer auch nicht mehr gedulden: Nina präsentiert jetzt ihren großen Schwangerschaftsbauch!

In ihrer Instagram-Story gibt die Brünette ihren Fans ein Update, indem sie ihre XXL-Babykugel zur Schau stellt: In einer lockeren Jeans, die sie unter ihrem Bauch trägt und einem grauen, hochgezogenen Shirt posiert sie in einem Video von allen Seiten für die Kamera. Dabei ist erkennbar, dass sich ihre Körpermitte bereits abgesenkt hat. "Hi 38. Schwangerschaftswoche", schreibt die bald dreifache Mama dazu und wird ganz emotional: "Ich liebe es so sehr schwanger zu sein und bin jetzt schon traurig, dass diese Kugel in wenigen Tagen nicht mehr da sein wird."

Doch auf was dürfen sich Nina und Tony eigentlich freuen? Das hatte ein Video von dem Paar verraten, das sie bei einem Picknick an einem Strand zeigt: In dem Clip lassen die Influencer einen Luftballon platzen, aus dem ihnen rosafarbenes Pulver entgegenkommt – demnach werden sie ganz bald ihre kleine Tochter auf der Welt begrüßen dürfen.

Instagram / ninanoel Nina Noel Ende September 2023

Instagram / ninanoel Nina Noel, Influencerin

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Freund Tony

