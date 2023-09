"Power-Mami": Pietro Lombardi teilt süße Liebeserklärung!

Pietro Lombardi (31) ist nach wie vor total vernarrt in Laura Maria Rypa (27)! Nach zahlreichen Auf und Abs haben der Sänger und seine Liebste ihre Beziehung endlich stabilisieren können. Ihr Anfang des Jahres geborener Sohn Leano ist der ganze Stolz des Paares – und auch die Hochzeit des Traumpaars steht bald an! Jetzt macht Pietro mal wieder klar, was er an seiner Laura so liebt.

Der DSDS-Gewinner absolvierte gerade erst die letzte Show seiner aktuellen Tour. Die vielen Konzerte waren nur mit Lauras bedingungsloser Unterstützung möglich: Sie blieb oft alleine daheim und hütete den kleinen Leano. "Danke an meine wundervolle Frau, die mich immer supportet. Ich weiß, ich bin sehr viel unterwegs und trotzdem stärkt sie mir jeden Tag den Rücken und berät mich bei fast allen Entscheidungen", schwärmt Pietro deshalb auf Instagram. Seine Verlobte sei eine echte "Power-Mami".

Doch nach den Konzerten ist für Pietro vor dem nächsten Job: Laura und er haben gerade erst ein gemeinsames Haus gekauft, das sie bald beziehen wollen! Dafür muss es allerdings noch hergerichtet werden. "Dieses Haus bedeutet nicht nur einen Umzug für uns, sondern wir planen darin unsere komplette Zukunft", erklärten die Turteltauben.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Baby Leano im September 2023

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023

