Pietro Lombardi und Laura haben ein gemeinsames Haus gekauft

Seit rund drei Jahren sind Pietro Lombardi (31) und Laura Maria Rypa (27) nun schon ein Paar, wenn auch mit Unterbrechungen. Als im Januar dieses Jahres mit Sohn Leano ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt erblickt hatte, machte dies das Liebesglück der beiden perfekt. Dabei scheinen der Sänger und die Influencerin dieses seither offensichtlich in vollen Zügen zu genießen. Nun wagt das Pärchen den nächsten großen Schritt in seiner Beziehung: Pietro und Laura haben sich ein Eigenheim angeschafft.

In einem Instagram-Post schreibt das Paar: "Letzte Woche standen sehr viele wichtige Dinge an und eins der wichtigsten konnten wir auch endlich erledigen: Wir haben gemeinsam ein Haus gekauft." In dem Beitrag ist zu sehen, wie Laura und Pietro eng umschlungen für die Kamera posieren, während der Musiker offenbar den Kaufvertrag seines neuen Hauses in den Händen hält. "Dieses Haus bedeutet nicht nur einen Umzug für uns, sondern wir planen darin unsere komplette Zukunft", heißt es außerdem unter dem Beitrag. Allerdings müsse erst "noch einiges passieren, bis [die beiden] einziehen."

Wird wohl auch Zeit, dass sich die beiden ein gemeinsames Häuschen anschaffen, schließlich tüftele das Paar bereits an weiterem Nachwuchs. Wie Bild erfahren haben will, planen der Kölner und seine Verlobte zweimal pro Woche "Me-Time für die Beziehung" – sprich Sex – ein, damit es möglichst bald mit einer weiteren Schwangerschaft klappt.

Getty Images Pietro Lombardi beim Late Night Shopping in Soltau

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio und Leano

