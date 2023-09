Schwangere Chethrin Schulze posiert komplett nackt am Strand

Chethrin Schulze (31) fühlt sich sichtlich wohl in ihrem Körper! Die Influencerin erwartet aktuell ihr erstes Kind gemeinsam mit ihrem Partner. Inzwischen ist sie schon in der 33. Schwangerschaftswoche – lange wird es bis zur Geburt des kleinen Wunders also nicht mehr dauern! Immer wieder nimmt der Realitystar seine Community durch seine Schwangerschaft mit und erfreut sie mit süßen Babybauch-Pics. Nun zieht Chethrin am Strand sogar komplett blank!

"Wenn aus Liebe Leben wird, bekommt das Glück einen Namen", schreibt sie zu ihrem neusten Schwangerschaftspost auf Instagram. Und der kann sich wirklich sehen lassen: Auf dem Foto steht Chethrin komplett nackt zwischen Felsen am Meer. Mit ihrem Arm und ihrem Oberschenkel bedeckt sie ihre intimsten Stellen – der nackte Babybauch kommt vor der Traumkulisse auf der griechischen Insel Rhodos aber perfekt zur Geltung.

Die Fans sind ganz begeistert von Chethrins Nacktfoto. "Wie schön siehst du bitte aus", "Also, wenn es einer kann, dann du" und "Es sind wunderschöne, ästhetische Bilder", schwärmen die User in den Kommentaren. Doch natürlich muss die Love Island-Bekanntheit für so viel Zeigefreudigkeit auch negative Bemerkungen einstecken: "Finde die Bilder unglaublich schön, aber denke, so was gehört nicht in die Öffentlichkeit!"

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im August 2023 auf Rhodos

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im September 2023

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

