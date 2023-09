Marvin abgeschrieben? "Are You The One?"-Shakira nun mit Max

Christina Shakira (25) sieht sich nun anderweitig um! Bei Are You The One? – Reality Stars in Love hat sich die Blondine ziemlich schnell auf Marvin Kleinen festgefahren. Doch der schenkte ihr nicht immer die Aufmerksamkeit, die sie von ihm wollte – was oftmals im Drama endete. Jetzt wirkt es allerdings so, als wäre der Bruder von Calvin Kleinen (31) Geschichte, denn: Shakira kann Max Bornmann nicht widerstehen!

In der Matching Night gibt die einstige Bachelor in Paradise-Kandidatin zu, dass sie den Make Love, Fake Love-Star nur aus Rache an Marvin geküsst hatte – doch der Hottie scheint der Beauty wohl besser zu gefallen als gedacht. "Ich muss mich hier richtig zusammenreißen. Der Max ist die größte Verführung hier", erklärt sie im Einzelinterview und kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Der Max ist ein erwachsener Mann, der weiß, was er will […]. Vor allem, der schwitzt auch so geil […]. Der kann nichts falsch machen, der Max, er ist einfach geil." So sucht die 25-Jährige den Kontakt zu ihm und lässt sich sogar von ihm massieren – obwohl sie eigentlich Marvin treu bleiben wollte!

Zuvor verbrachte Shakira noch die Nacht mit dem Swipe, Match, Love?-Teilnehmer im Boom Boom Room – und dort klärten die beiden offenbar ihre Differenzen mit Bettsport. Auch vor Moderatorin Sophia Thomalla (33) betonten sie, dass wieder alles in Ordnung sei und sie wieder auf Wolke sieben schweben würden.

Instagram / christinashakira Christina "Shakira" Rusch, Realitystar

Instagram / max_bornmann Max Bornmann im August 2021

ActionPress Marvin Kleinen im Januar 2023 in Köln

