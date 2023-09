Darum müssen Prinz Williams Kinder auch samstags zur Schule

Sie haben eine stramme Schulwoche! Die Kinder von Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) – Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) – haben als royale Thronfolger viele Pflichten. Zu diesen gehört auch eine ausgiebige schulische Ausbildung. Dabei hat der königliche Nachwuchs jedoch keinen Vorteil gegenüber anderen Kindern – ganz im Gegenteil: George, Charlotte und Louis gehen sogar am Wochenende zur Schule!

Dass die Mini-Royals sechs Tage die Woche die Schule besuchen, sei jedoch durchaus absolut nichts Ungewöhnliches, wie Melanie Sanderson, die Chefredakteurin des "Good Schools Guide" im Podcast "A Right Royal" verrät: "Das ist in ihrer Welt sehr üblich. Für die weiterführenden Schulen, auf die sie gehen werden [...], ist die Samstagsschule ein wichtiger Teil der normalen Schulwoche." Damit würden die Kinder auf den späteren Internatsbesuch vorbereitet werden.

Ein weiterer Grund für die Extra-Stunden sei zudem, dass es unter der Woche während der Unterrichtszeit viele sportliche Aktivitäten gebe. Daher müssten die akademischen Stunden am Samstagvormittag nachgeholt werden. Nachmittags stünden dann wieder sportliche Spiele auf dem Programm: "Man ist also am Samstagmorgen in der Schule, um zu lernen, und am Nachmittag fährt man wieder mit einem kleinen Minibus die Straße hinunter zu einem Rugby- oder Kricketspiel", erklärt die Expertin.

