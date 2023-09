Ferien vorbei: Prinz Louis und Geschwister zurück in Schule

Prinzessin Charlotte (8) und ihre Brüder George (10) und Louis (5) müssen wieder die Schulbank drücken! In den vergangenen Wochen genossen die drei Kids ihre Sommerferien im Adelaide Cottage, dem neuen Hauptwohnsitz ihrer Eltern Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41). Nun ist die begehrte Sommerpause aber vorbei und die Mini-Royals müssen zurück ins Klassenzimmer. Doch auf was dürfen sich Charlotte, George und Louis in diesem Schuljahr freuen?

Die Lambrock School ist dafür bekannt, über den traditionellen akademischen Lehrplan hinaus zugehen: So bietet die Schule unter anderem zahlreiche Angebote in den Bereichen Theater und Musik an – aber auch der Sport kommt nicht zu kurz. Auf der offiziellen Website heißt es: "Unsere Einrichtungen sind unübertroffen und umfassen Allwetterplätze für Cricket, Fußball, Netzball und Hockey, eine gut ausgestattete Sporthalle, ein 25-Meter-Hallenbad, Squash- und Tennisplätze, ein Tanzstudio, einen Neun-Loch-Golfplatz und Cricket-Plätze von unübertroffener Qualität." Und das wird den Kids von William und Kate sicherlich besonders gefallen – alle drei sind nämlich sehr sportbegeistert!

Während ihr Nachwuchs wieder in der Schule pauken muss, widmen sich auch William und Kate nach der Sommerpause ihren royalen Pflichten – der letzte Auftritt des Ehepaares ist nämlich schon einige Wochen her. William hat bereits eine große Dienstreise geplant: In wenigen Wochen fliegt der Thronfolger nach New York, um an Veranstaltungen teilzunehmen, darunter der Earthshot Prize Innovation Summit.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis

Getty Images Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte beim Trooping the Colour 2023

Getty Images Queen Elizabeth, Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis, Prinzessin Kate und Prinz William

