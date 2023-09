Das hält Christina Dimitriou von Ex Aleks im Sommerhaus

Was hat Christina Dimitriou (31) dazu zu sagen? Die Reality-TV-Bekanntheit hatte im vergangenen Jahr mit ihrem damaligen Partner Aleksandar Petrovic (32) an Temptation Island V.I.P. teilgenommen. Das bedeutete jedoch das Ende ihrer Beziehung, da sich der Influencer in Vanessa Nwattu verliebt hatte. Jetzt sind Aleks und Vanessa im Sommerhaus – und seine Ex Christina hat natürlich auch eine Meinung dazu!

Achtung, Spoiler! Hier geht es schon um die dritte Folge von "Das Sommerhaus der Stars"!

Die neue Folge der Realityshow ist bereits auf RTL Plus abrufbar. Im Einzelgespräch versucht Aleks, seine Freundin mit Kneifen in den Rücken zum Schweigen zu bringen, was der gar nicht gefällt und im Streit endet. Das findet Christina krass, wie sie in ihrer Instagram-Story betont: "Mir hat es wirklich die Sprache verschlagen. Dass man eine Beziehung sein lässt und sich dann auf so etwas einlässt!" Aleks' Aktion könne sie aber nachvollziehen, da sie ihn gut kenne. "Das mit dem Kneifen [...] – da ich diesen Menschen sehr lange an meiner Seite hatte, habe ich direkt verstanden, warum er das gemacht hat. Sie hat ihn einfach gedemütigt, anstatt an seiner Seite zu sein."

Insgesamt rufe die Beziehung von Aleks und Vanessa im Sommerhaus viele Erinnerungen an ihre eigene mit dem Fitnesstrainer wach. Dennoch hegt Christina keinen Groll mehr gegen die beiden: "Es ist schon ziemlich ähnlich. Ich bin nicht so hasserfüllt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so weit kommt, aber ich wünsche den beiden alles Gute."

RTL Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Reality-TV-Star

RTL Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic und Christina Dimitriou, Juli 2021

