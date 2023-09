Halbes Jahr: Wie läuft Beziehung von Yasmin Vogt und Garry?

Sind Yasmin Vogt (25) und Garry Secret (19) noch immer verliebt wie am ersten Tag? Seit gut einem halben Jahr sind die einstige Bachelor in Paradise-Kandidatin und der TikToker nun schon zusammen. Aus den Negativstimmen im Netz macht sich das Paar nichts. Dennoch wollen sie an einer bestimmten Sache in ihrer Beziehung arbeiten. "Social Media ist manchmal extrem viel und wir müssen darauf achten, dass wir auch mal für uns privat sind", gibt der 19-Jährige zu. Alle weiteren Infos bekommt ihr im Promiflash-Video!

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de