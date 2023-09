Nach Polizeieinsatz: Britney Spears teilt positiven Post

Sie bleibt positiv! Das Leben von Britney Spears (41) gleicht einer Achterbahnfahrt. Seit dem Ende ihrer dreizehnjährigen Vormundschaft, die sie selbst als "missbräuchlich" bezeichnete, teilt die Sängerin sehr gerne Clips im Netz, in denen sie leicht bekleidet tanzt. In ihrem aktuellsten Video hantiert sie dabei mit Messern – und besorgte damit sowohl ihre Fans als auch die Polizei. Doch kurz nach dem alarmierenden Video teilt Britney nun ein positives Statement!

Auf Instagram postet die "Toxic"-Interpretin zwei Schnappschüsse, die sie mit ihrem Manager zeigen. Dazu schreibt die Musikerin: "Ich bin in einer so schönen Lage! Ich bin so glücklich, tolle Freunde zu haben. Positive Affirmationen sind mir wichtig." Zudem erwähnt sie, dass ihre Vergangenheit für sie nicht einfach gewesen sei. "Selbstliebe ist so unglaublich wichtig. Ich bin aufgewacht und habe nur geweint, weil ich mich dankbar fühlte, in so einer schönen Lage zu sein", ergänzt Britney.

Dieses optimistische Statement kommt kurz nachdem die Polizei aufgrund seines Messertanzes zu dem Popstar nach Hause gerufen wurde. "Jemand, der Britney sehr nahe steht [...] war sehr besorgt um ihr psychisches Wohlbefinden", erklärte ein Beamter den Polizeieinsatz. Britney selbst begründete den Tanz damit, dass sie ihr Vorbild Shakira nachgeahmt habe.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin, und ihr Manager Cade Hudson

