Die Polizei untersuchte Britney Spears wegen Messertanz

Damit rechnete Britney Spears (41) wohl nicht. Auch in den vergangenen Jahren kehrte in das Leben der "Circus"-Intepretin nicht unbedingt Ruhe ein. Nachdem die Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (71) geendet hatte, lief es zunächst besser für sie. In Sam Asghari (29) hatte sie ihren Fels in der Brandung gefunden. Doch im August hatte der Tänzer die Scheidungspapiere eingereicht. Was bleibt: Brit sorgt weiterhin mit ihren Tanzvideos im Netz für Entsetzen – deswegen kamen sogar die Cops.

Vor wenigen Tagen hatte Britney auf Instagram ein Video geteilt, in dem sie mit Messern tanzt. Mit dem Clip sorgte sie für Entsetzen und offenbar auch für Besorgnis. Denn die Polizei wurde wegen des Messertanzes zu Britneys Haus gerufen. "Jemand, der Britney nahe steht [...] war sehr besorgt um ihr psychisches Wohlbefinden", erklärte ein Beamter gegenüber Page Six. Deswegen war die Polizei vor Ort und führte bei ihr einen Wellness-Check durch.

Britney äußerte sich inzwischen im Netz zu ihrem bizarren Video. "Um die Sache mit den Messern klarzustellen: Ich kopiere Shakira", erklärte die zweifache Mutter. Zudem versicherte sie ihren Fans, dass die Messer nicht echt gewesen seien.

