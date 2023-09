Party mit Amira! Reagiert Evelyn Burdecki auf Pics mit Olli?

Ob sie damit etwas bezwecken will? Seit einigen Wochen ist bekannt, dass sich Oliver (45) und Amira Pocher (31) getrennt haben. Es heißt, dass die Moderatorin die Ehe beendet haben soll – ihr Ex soll noch daran zu knabbern haben. Oder etwa doch nicht? Denn der Comedian soll händchenhaltend mit Evelyn Burdecki (35) gesichtet worden sein. Ausgerechnet jetzt teilt die Blondine ein Video mit Amira – ob das was zu bedeuten hat?

Kurz nachdem die Spekulationen über eine Liebelei, der beiden die Runde gemacht hatten, postete Evelyn einen Clip in ihrer Instagram-Story. Das Video zeigt einen Ausschnitt von Amiras Geburtstagsfeier, bei der die einstige Dschungelkönigin anwesend war. Den Beitrag versah sie mit folgenden Worten: "Wenn einer weiß, was Singles brauchen, dann ich... Eine Umarmung, eine Hand oder auch mal ein freundschaftliches Küsschen! Ich bin für meine Freunde da!"

Am Sonntag kamen die Gerüchte auf, dass Olli und Evelyn sich ziemlich nahestehen sollen. Ein Insider berichtete nämlich gegenüber Bild, dass die zwei im Backstage-Bereich des Deutschen Fernsehpreises händchenhaltend gesichtet worden seien.

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher und Evelyn Burdecki im September 2023

Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki im Mai 2023 in Monheim

Anzeige

AEDT / ActionPress Evelyn Burdecki auf der Berliner Fashion Week im September 2022

Anzeige

Denkst du, es ist Zufall, dass Evelyn Burdecki gerade jetzt dieses Video postet? Nein, ich finde es auffällig. Ja, auf jeden Fall. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de