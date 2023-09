Spicy: Tanja Makarić trägt Tangas mit Julian Claßens Namen!

Diese Unterwäsche gefällt Julian Claßen (30) sicher besonders gut! Seit dem plötzlichen Ehe-Aus mit seiner Frau Bibi ist der YouTuber mit Tanja Makarić (26)zusammen. Immer wieder zeigen die beiden im Netz, wie gut sie einander finden und unterstützen sich in jeder Lebenslage. Daraus, dass es auch im Bett bei den Turteltauben sehr gut läuft, machen sie kein Geheimnis. Nun bringen besondere Dessous frischen Wind in die Kiste: Tanja hat jetzt Tangas mit Julians Namen drauf!

In seiner Instagram-Story teilt Julian kommentarlos drei ganz besonders freche Teile: Auf dem Sofa liegen drei Schlüpfer, auf denen glitzernd sein Name steht! Auf dem lilafarbenen Spitzentanga ist hinten am Bund mit Buchstaben aus funkelnden Strasssteinchen der Name Julian geschrieben, auf dem pinken Fetzen der Nachname Claßen und auf dem roten Höschen sein Künstlername Julienco. Was Tanja wohl zu dieser heißen Unterwäsche sagt?

Auf das Styling seiner Liebsten legt Julian auch oberhalb der Gürtellinie sehr viel Wert: So möchte er zum Beispiel im Falle einer Hochzeit beim Brautkleid mitentscheiden! "Ich glaube, ich würde das mit der Tanja vorher absprechen, aber ich würde es gerne vorher sehen. Damit sich beide wohlfühlen. Ich fühl’ mich natürlich immer wohl, aber ich wäre zu neugierig", verriet der Influencer im Netz über das Dress.

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen und Tanja Makarić im Juli 2022

Instagram / julienco_ Tanja Makarićs neue Unterwäsche

Timm, Michael / ActionPress Tanja Makarić und Julian Claßen im September 2022 in Berlin

