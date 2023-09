Tochter von "Downton Abbey"-Star stirbt mit 36 an Leukämie

Die Trauer aus dem Dunstkreis von Downton Abbey ist groß. Die Historienserie begeistert besonders in Großbritannien seit 2010 die Zuschauer. Viele Stars sind in der Produktion zu sehen, darunter auch Anna Chancellor – sie verkörpert die Lady Anstruther. Die Britin muss nun aber einen furchtbaren Verlust verkraften: Ihre Tochter Poppy ist im Alter von nur 36 Jahren an Krebs gestorben.

Das bestätigt Annas Familie jetzt auf dem Instagram-Profil der Verstorbenen. Demnach sei Poppy am 26. September gestorben – sie hatte zuvor seit Mai an Leukämie gelitten. "Trotz aller Bemühungen konnte ihr Körper nicht mehr weitermachen. Wir, ihre Familie und ihre Freunde, die sie alle verehrten, schließen uns den anderen Familien an, die einen geliebten Menschen viel zu jung verloren haben", heißt es in dem Statement.

Poppy teilte ihren Kampf gegen den Krebs auch mit der Welt. In einem Interview erklärte sie im Mai gegenüber Daily Mail: "Ich bin verängstigt und körperlich erschöpft – und gleichzeitig lerne ich, mit meinem Körper und meinen Zellen mit liebevollem Trotz zu sprechen."

Anzeige

Instagram / poppyspapercuts Anna Chancellors Tochter Poppy

Anzeige

Getty Images Anna Chancellor, November 2013

Anzeige

Getty Images Anna Chancellor, "Downtown Abbey"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de