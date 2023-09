Zweifach-Papa: So wuppt Florian David Fitz Karriere und Kids

Er gewährt seltene und private Einblicke. Als berühmter Schauspieler und Regisseur interessiert sich die Öffentlichkeit sehr am Leben von Florian David Fitz (48). Dieses möchte der "100 Dinge"-Darsteller größtenteils unter Verschluss halten. Doch sein Vaterglück wollte der Münchner mit seinen Fans teilen – im vergangenen April begrüßte er Zwillinge auf der Welt. Jetzt verrät Florian, wie wichtig ihm sein Nachwuchs ist.

Im Interview mit spot on news schilderte der 48-Jährige, wie sich sein Leben durch seine Kids verändert hat. "Sobald Kinder da sind, fällt ein riesiger Teil des Lebens, den man frei zur Verfügung hatte, weg. Und wenn man diesen Teil vorher schon hauptsächlich mit Arbeit gefüllt hat, dann wird die Arbeit zur Seite gedrückt und findet an anderer Stelle statt", erklärte Florian. Seine Kinder und seine Karriere unter einen Hut zu bringen, sei für ihn kein Problem: "Es ist schon viel, aber ich tröste mich damit, dass es nur eine Phase ist. Und auf der anderen Seite will ich das eben auch alles mitnehmen."

Vergangenen Dezember hatte Florian über seine Vaterrolle in "Oskars Kleid" gesprochen und klargestellt: "Ich bin völlig anders als der Filmvater. Ich bin nicht geschieden, habe kein Alkoholproblem und bin kein Wochenendvater." Bunte verriet er, dass er für seine Kinder da sein wolle.

