Abenteuerurlaub: Chris Hemsworth ist mit Tochter in Island

Wie der Vater, so die Tochter? Chris Hemsworth (40) ist vor allem für die Rolle des Thor in den gleichnamigen Marvel-Filmen bekannt. Doch seine Lieblingsrolle ist privat eine ganz andere: nämlich die des dreifachen Vaters. Nachdem er zuletzt einige Eindrücke aus einem Urlaub mit seinen beiden Zwillingssöhnen geteilt hatte, ist nun auch seine Tochter dran. Und wie in seinen Filmen scheint Action auch da ganz großgeschrieben zu werden: Chris und Töchterchen India sind nämlich zurzeit im Island-Urlaub – und scheinen dort einige Abenteuer zu erleben!

Auf Instagram teilt der Schauspieler nun ein paar Eindrücke aus dem Urlaub. Und es scheint, als hätte das Vater-Tochter-Gespann dort bereits einiges erlebt. So sieht man sie in einem ersten Clip einen Gletscher besteigen, während sie am nächsten Tag einen Ausritt auf zwei Ponys unternehmen. Am dritten Tag steht dann eine Quadtour an, bei der die Elfjährige sogar ans Steuer darf. Das Video dazu untertitelt der Hollywoodstar mit den Worten: "Tag drei in Island. Ich habe eine Bikergang mit meiner Tochter gegründet."

Während Chris und India in Island einen Vater-Tochter-Urlaub unternehmen, ist Chris' Ehefrau Elsa Pataky (47) gemeinsam mit ihren beiden Zwillingssöhnen ebenfalls unterwegs. Das Trio macht währenddessen eine Städtereise nach Tokio, wo es sich einige Sehenswürdigkeiten anguckt. Die drei wurden bereits am Asakusa-Tempel sowie der Shibuya-Kreuzung gesichtet.

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth, Schauspieler, mit seiner Tochter India

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth, Schauspieler, mit seiner Tochter India

Instagram / elsapataky Elsa Pataky, Model, mit ihren Söhnen

