Darum hat Timothée Kylie Jenners Kinder noch nicht gesehen!

Mit diesem Pärchen haben die wenigsten gerechnet: Kylie Jenner (26) und Timothée Chalamet (27) sind zusammen! Schon vor einigen Monaten kamen Spekulationen auf, dass der Realitystar und der Schauspieler sich intensiv kennenlernen sollen. Anfang September knutschten sie dann öffentlich auf einem Konzert von Beyoncé (42) herum und seitdem zeigen sie ungeniert ihr Liebesglück. Aber wie ernst ist es? Timothée hat Kylies Kinder nämlich noch nicht kennengelernt!

Gemeinsam mit ihrem Ex Travis Scott (32) hat die Unternehmerin eine Tochter und einen Sohn. Wie The Sun erfahren haben will, ist die 26-Jährige wohl sehr vorsichtig, wenn es um ihren Nachwuchs geht. "Es ist noch sehr frisch zwischen den beiden und sie sind noch nicht in der Phase, in der Kylie Timothée ihre Kinder vorstellen würde. Und selbst wenn, ist sie sehr streng damit, wer in der Nähe ihrer Kinder sein darf", erklärt ein Insider.

Derjenige, der Kylies Kids kennenlernen darf, soll auch lange in deren Leben sein. "Sie würde es nicht wollen, dass Travis irgendwelche Damen zu den Kindern bringt und die gleiche Regel gilt für sie", führt der Informant aus. Sie und Timothée genießen also ihre Zweisamkeit – zuletzt sah man die beiden auf der Pariser Fashionweek, wo sie einen niedlichen Pärchenauftritt hinlegten.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner in Paris, September 2023

Instagram / tchalamet Timothée Chalamet im Meer

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet, September 2023

