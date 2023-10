Das Schauspielern ist für Filip Pavlovic eine Challenge

Es ist eine große Herausforderung für ihn! Filip Pavlovic (29) war der großen Mehrheit vor rund zwei Jahren bekannt geworden, als er zum Dschungelkönig gekrönt wurde. Doch dieser Titel allein reicht ihm nicht – der Hamburger widmete sich nämlich einem neuen Projekt. Der Reality-TV-Star ergatterte eine Rolle bei Alles was zählt und erfüllt sich damit einen Traum. Für Filip stellt sich das Schauspielern als wahre Challenge heraus...

In der Drehpause hängt der 29-Jährige mit seinem Co-Star Dominik Flade ab, der von ihm wissen will, wie er die Arbeit am Set findet. "Ich habe in der Schule nicht mal so viel auswendig lernen müssen wie bei euch", entgegnet Filip daraufhin in der Instagram-Story. Das Ganze scheint ihm einiges abzuverlangen, wie er betont: "Ohne Scheiß Leute unterschätzt das nicht, jeder Schauspieler muss so viel lernen. Also ich ziehe den Hut vor euch."

Sich ein Standbein als Serienstar aufzubauen, war für Filip immer ein Wunsch gewesen. "Jeder, der mich kennt, weiß, ich lasse nichts unversucht und die Schauspielerei stand noch auf meinem Zettel. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt endlich damit losgehen kann", erklärte der Hottie im RTL-Interview.

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Reality-TV-Star

Julia Feldhagen Filip Pavlovic, Reality-TV-Star

ActionPress / Wehnert, Matthias Filip Pavlovic, Dschungelkönig 2022

