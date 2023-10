Fast zehn Kilo weniger: Dani Katzenberger zeigt Abnehmerfolg

Daniela Katzenberger (37) ist stolz auf sich! Die TV-Bekanntheit teilt auf ihrem Social-Media-Profil viele Einblicke in ihr Leben. Da dürfte den Fans in den vergangenen Monaten schon aufgefallen sein, dass sich der Realitystar immer häufiger im Fitnessstudio rumtreibt und sehr aktiv ist. Das hat auch einen Grund: Die Katze hat ihren Kilos den Kampf angesagt! Jetzt zeigt Dani total stolz, wie viel sie schon abgenommen hat.

Auf Instagram teilt die Mutter einer Tochter ein Video, das die Vorher-Nachher-Aufnahmen zeigt. Auf zwei Bildern, zwischen denen einige Monate liegen, posiert Daniela im selben goldenen Bikini. Tatsächlich ist Danis Bauch auf dem zweiten Foto viel flacher und ihre Taille schmaler! "Knapp zehn Kilo sind geschmolzen (9,2 Kilo, um genau zu sein). Einfach war’s nicht, aber fühlt sich einfach saumäßig gut an", schwärmt sie dazu.

In ihrem Post erklärt Daniela auch die Beweggründe für ihren Gewichtsverlust. "Mir war’s auch voll scheißegal, was andere über meine Figur gesagt haben, egal, ob positiv oder negativ, aber am Ende des Tages muss ich mich wohlfühlen und das habe ich leider nicht mehr. Und genau deswegen habe ich vor vier Monaten beschlossen, was daran zu ändern", führt die Katze aus.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger nach ihrer Diät

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Dezember 2022

