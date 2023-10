Liebes-Comeback mit Kate? Jakub Jarecki bereit für Kinder

Werden sie wieder zueinanderfinden? Jakub Jarecki (28) und Kate Merlan (36) schlossen 2021 den Bund fürs Leben – doch nicht mal ein ganzes Jahr später brachen sie ihren Schwur: Der Kinderwunsch von Kate führte unter anderem zum Liebes-Aus. Da ihre Ehe unter anderem wegen unterschiedlicher Zukunftsvorstellungen gescheitert ist und nicht, weil sie sich nicht mehr lieben, können sie ihre Gefühle füreinander wohl nicht einfach abstellen. Sie stehen daher immer noch in Kontakt. Nun verrät Jakub aber, dass er bereit für Kinder sei – wird es nun eine Reunion mit Kate geben?

In seiner Instagram-Story beantwortet der ehemalige Fußballer seinen Fans einige Fragen. So wollte ein User im Rahmen des Q&As wissen, ob er sich Nachwuchs vorstellen könne. "Kinder sind für jede Eltern das größte Glück und ich fühle mich mittlerweile auch bereit dazu", gibt der einstige Temptation Island-Teilnehmer zu. Doch woher der Sinneswandel? "Es hat sich einiges geändert bei mir", erklärt er, geht jedoch nicht näher darauf ein. Ob seine Einstellung zu einem Liebes-Comeback mit der Influencerin führt, wird die Zeit zeigen.

Auf die Frage, ob er noch Kontakt zu Kate habe, reagiert der Ex-Kicker ebenfalls. "Kontakt ja. Wir sind ja immer noch verheiratet und an alles andere denke ich aktuell nicht", antwortet er und schreibt in Bezug auf Sex mit der Ex: "Tagsüber vergisst man, abends vermisst man."

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Jarecki im Juli 2023

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Influencerin und Realitystar

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Jarecki, Realitystar

