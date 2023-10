Liebes-Wirrwarr: Was läuft bei Kate Merlan gerade mit wem?

Kate Merlan (36) steht zwischen den Stühlen. Die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin bandelt aktuell mit dem TV-Darsteller Patrick Fabian (36) an. Doch auch mit ihrem Ex Jakub (28) verbringt sie immer noch gemeinsame Zeit. Im Interview mit Promiflash bei Mrs.Marlisas Birthday Bash verrät sie: "Es ist mit beiden kompliziert. Ich würde sagen, Jakub ist nicht so langweilig wie Patrick." Kann sie sich etwa ein Liebes-Comeback mit ihm vorstellen?

