Nach Trennung: Sophie Turner mit Taylor und Blake unterwegs

Sie sind für Sophie Turner (27) da! Vor wenigen Wochen hatten überraschende News die Runde gemacht: Nach vier Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern lassen sich die Schauspielerin und ihr Mann Joe Jonas (34) scheiden. Bereits in den vergangenen Wochen wurde deutlich, wie sehr Taylor Swift (33) die Noch-Ehefrau ihres Ex unterstützt – sogar Unterschlupf in ihrer New Yorker Wohnung soll die Sängerin Sophie gewährt haben. Nun genossen die beiden einen Mädelsabend – mit Blake Lively (36)!

Das zeigen die aktuellen Bilder, die TMZ vorliegen. Paparazzi erwischten die Frauen am Samstagabend bei einem Besuch eines angesagten Restaurants in New York. Für das Dinner-Date putzte sich das Trio ordentlich heraus: Die Game of Thrones-Darstellerin entschied sich für ein rotes Minikleid aus Leder, während TayTay ein schwarzes Kleid mit High Heels wählte. Die Frau von Ryan Reynolds (46) strahlte hingegen in einem Lederrock und Boots.

Die Mädels-Clique scheint sich nun zu vergrößern – denn auch Brittany Mahomes war mit von der Partie. Wie das Medium außerdem berichtet, kamen die Musikerin und Brittany am vergangenen Wochenende auf der Afterparty von TayTays Lover Travis Kelce (33) ins Gespräch und schienen sich von Anfang an gut miteinander zu verstehen. Brittany selbst ist mit Travis' Teamkollegen Patrick Mahomes (28) verheiratet und pflegt seit einiger Zeit ein gutes Verhältnis zu dem Sportler.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023

Getty Images Sophie Turner, Serienstar

Getty Images Patrick Mahomes mit seiner Frau Brittany

