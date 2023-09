Komisch? Sophie Turner wohnt aktuell bei Joe Jonas' Ex!

Sophie Turner (27) bekommt Rückendeckung! Vor wenigen Wochen hatten die Game of Thrones-Bekanntheit und ihr Mann Joe Jonas (34) ihre Trennung nach vier Jahren Ehe bekannt gegeben. Erst im vergangenen Jahr waren sie noch einmal Eltern geworden – nach Töchterchen Willa hatte die kleine Delphine das Licht der Welt erblickt. Dennoch lassen sich die Eheleute scheiden. In dieser schwierigen Zeit gewährt Joes Ex-Freundin Sophie Unterschlupf.

Wie Page Six nun berichtet, lebt Sophie aktuell bei einem Menschen, der ihr sehr den Rücken stärkt. So soll Joes Ex-Freundin Taylor Swift (33) ihr nämlich angeboten haben, in ihrem New Yorker Apartment bis auf Weiteres unterzukommen. Paparazzi-Aufnahmen zeigen die zweifache Mama am Mittwoch dabei, wie sie Koffer und Spielzeuge ihrer Kids in die Wohnung schaffte.

Nach vier Jahren Ehe reichte Joe schließlich die Scheidung von Sophie ein. Doch warum scheiterte ihre Liebe letztlich? Laut einem Insider sei das Thema Ehrlichkeit der entscheidende Faktor gewesen. "Es gab zu viele Geheimnisse und Lügen", berichtete der Informant OK! Magazin.

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

MEGA Sophie Turner und Joe Jonas mit ihren Kids

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, Oktober 2022

