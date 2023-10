"Princess Charming"-Madleen bewarb sich nicht als Princess!

Madleen Matthias (23) wollte ursprünglich gar nicht die Princess Charming werden! Die gebürtige Bremerin sucht aktuell nach der Frau fürs Leben. In der Datingshow ging es auch schon ziemlich heiß her – es wurde wild geflirtet, gekuschelt und sogar geknutscht. Die Beauty scheint in ihrer Rolle als begehrte Singlelady also ziemlich aufzugehen. Und das, obwohl sich Madleen eigentlich nie für diesen Posten bewarb!

Das verrät die Brünette jetzt in ihrer Instagram-Story. Dort wollte ein Follower wissen, wie sie darauf gekommen sei, sich als Protagonistin der Sendung zu bewerben. Daraufhin schildert Madleen: "Ich habe mich aus Spaß als Kandidatin beworben und wurde auch erstmal dafür gecastet. Dann ist aber irgendwie eins zum anderen gekommen und ja!"

Obwohl sie ursprünglich nur Kandidatin werden wollte, kommt Madleen bei den Fans als Princess richtig gut an. "Sie ist ein Vorbild, ohne dass sie das vermutlich vorher hätte ahnen können. Eine sehr bemerkenswerte Frau. Danke Madleen, dass du bist, wie du bist!", lautet nur einer der lobenden Kommentare auf Instagram.

Anzeige

Princess Charming, RTL+ Elsa und Madleen bei "Princess Charming"

Anzeige

Princess Charming, RTL+ Stephie und Meli mit der Princess Charming Madleen

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Madleen Matthias, Princess Charming 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de