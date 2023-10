Raus vor "Love Island"-Finale: Ist Hannes Mörl enttäuscht?

Für ihn ist das Abenteuer unter der griechischen Sonne beendet! In der diesjährigen Staffel von Love Island war auch ein Promi-Sohn am Start. Hannes Mörl, der Sohn von Markus Mörl (64) versuchte in der beliebten Kuppelshow sein Glück. So richtig wollte es mit den Ladys aber nicht klappen. Mit Vanessa, Celine, Vani (24) und letztlich Miriam bildete der Musiker erfolglos Couples. Nun ist Hannes raus – wie geht es ihm nach seinem Exit? Promiflash hat nachgehakt!

Hannes nimmt es cool! "Im Finale zu sein als so ein bisschen Wischiwaschi-Single-Mann wäre nicht richtig gewesen", erklärte der 24-Jährige im Promiflash-Interview zu seinem Exit. Er sei aber froh, so weit gekommen zu sein und den Zuschauern dankbar, dass er so lange Teil von "Love Island" sein durfte. "Es war der perfekte Zeitpunkt. Ich habe den anderen da gerne den Vortritt gelassen und bin einfach nur dankbar", stellte Hannes klar.

Das große Finale bei "Love Island" ist somit zum Greifen nah. Nach der letzten Pärchenzeremonie bleiben nun noch drei Couples übrig: Jenny und Luca, Leon und Laura sowie Evi und Leandro. Die ersten beiden gestanden sich bereits ihre Liebe. Zudem sind sie auch die Favoriten der Promiflash-Leser auf den Titel.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTLZWEI Hannes bei "Love Island" 2023

Anzeige

RTL II Hannes Mörl bei "Love Island" 2023

Anzeige

RTL II Sylvie Meis und die "Love Island"-Kandidaten 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de