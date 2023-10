Diese drei Islander fliegen vor "Love Island"-Finale raus!

Das Halbfinale hat es noch mal in sich! In den vergangenen drei Wochen stürzten sich flirt-lustige Teilnehmer in das Abenteuer Love Island. Bevor die Gewinner feststehen, wird in der kunterbunten Villa noch mal aufgeräumt. Granate Deniz packte bereits freiwillig seine Koffer – seine Traumfrau war für ihn nicht dabei. Nun verkündet Moderation Sylvie Meis (45) wer noch die Heimreise antreten muss.

Während der Pärchenzeremonie steht Granate Miriam zwischen den Stühlen. Sprengt sie ein verliebtes Couple oder Vani (24) und Hannes, zwischen denen der Funke ohnehin nicht übergesprungen war. Sie entscheidet sich für den Sohn von Markus Mörl (64). Somit ist Vani Single – und muss die Villa verlassen. Doch damit noch nicht genug!

Denn die Isländer müssen ein Couple rauswerfen. Letztlich fällt die Wahl auf Hannes und Miriam – auch für sie heißt es: Aus die Maus. Somit stehen mit Jenny und Luca, Leon und Laura sowie Evi und Leandro die drei Couples für das große "Love Island"-Finale fest.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI / Magdalena Possert Vanessa, "Love Island"-Kandidatin 2023

RTL II Hannes und Miriam bei "Love Island" 2023

RTL II Sylvie Meis und die "Love Island"-Kandidaten 2023

