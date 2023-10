Deswegen knutschte "Are You The One"-Sabrina mit Steffen!

Jetzt kommt noch ein dritter Mann ins Spiel! Sabrina versucht in diesem Jahr erneut ihr Glück auf die große Liebe bei Are You The One – Reality Stars in Love. Von Anfang an verstand sich die Beauty ausgesprochen gut mit Emanuell (30) und Peter. Festlegen wollte sich die Wienerin allerdings noch auf keinen der beiden – stattdessen knutscht sie in der aktuellen Folge mit Steffen. Gegenüber Promiflash erklärt Sabrina jetzt, warum sie dem ehemaligen Bachelorette-Kandidaten näher kam.

"Steffen ist ein Mensch, der davor noch nicht probiert hat, eine Frau zu küssen", erklärt die Blondine. Im Dressing Room verliere sie ihre Hemmungen und der Bremer habe seinen Mut gefasst. "Das gehört in meinen Augen belohnt. Außerdem muss ich sagen, dass der Typ einfach einen kranken Humor hat, den ich definitiv teile!", betont Sabrina gegenüber Promiflash. Er sei ihr auch von Anfang an aufgefallen und sie habe gewusst, dass sie unter seinen Top drei war.

Auch dass sie sich nicht auf Emanuell festlegen wollte, kann die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin erklären: "Ich habe gehört, dass er sich bei anderen Formaten daneben benommen hat und bei mir einfach alles durchgehen lässt." Deshalb habe sie sehen wollen, wie weit sie gehen könne – "und bis dato ist das eindeutig sehr weit." Dazu komme auch, dass sie sich vorgenommen habe, sich nicht wieder sofort auf einen Mann einlasen zu wollen und ihren Hot Girl Summer leben wollte.

RTL / Frank Beer Steffen Vogeno, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

Instagram / sabrinawlk Sabrina Wlk, Realitystar

Instagram / sabrinawlk Sabrina Wlk, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

