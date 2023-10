Finale: Wem gönnt "Love Island"-Vani den Sieg am meisten?

Love Island neigt sich dem Ende! Am Montagabend findet das große Finale der Datingshow statt. Um den Sieg kämpfen noch Jenny und Luca, Laura und Leon sowie Evi und Leandro. Die bereits ausgeschiedene Granate Vani (24) kennt alle Couples und weiß, wie die Chancen der Paare stehen. Doch wem gönnt Vani den Sieg am meisten? Im Interview mit Promiflash spricht sie Klartext.

"Das ist richtig schwer. Bei allen drei merkt man, dass sie sich gefunden haben", erzählt die Blondine im Promiflash-Interview. "Bei Jenny und Luca hat man das Turteln hautnah mitbekommen und ich wurde schon neidisch, weil sie so süß waren", führt sie fort. Doch auch zu den anderen Couples hat Vani eine Meinung: "Laura und Leon passen so krass zusammen, die harmonieren richtig. Und Evi hat so lange gesucht und deshalb gönne ich es ihr jetzt, dass sie mit Leandro angekommen ist." Sie könne sich einfach nicht entscheiden, wer den Sieg am meisten verdient.

Vani hatte bei "Love Island" leider weniger Erfolg mit den Männern, weshalb sie die Villa als Single wieder verlassen musste. Dafür hat sie aber auch eine Erklärung: "Die Islander waren richtig festgefahren in diesem Jahr. Als wir ankamen, wurde uns auch direkt gesagt, wer fest mit wem vercoupelt ist."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Jenny und Luca bei "Love Island"

RTLZWEI/ Magdalena Possert Evi und Leandro bei "Love Island"

Instagram / vanessawende Vani, "Love Island"-Kandidatin

