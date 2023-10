Ist "Love Island"-Miri etwa selbst an ihrem Rauswurf schuld?

Die Zeit auf der Insel der Liebe neigt sich langsam dem Ende zu. Nach turbulenten Wochen voller Drama, Liebe und auch der ein oder anderen Träne entscheidet sich am Montagabend, wer Love Island gewinnt. Zuvor mussten sich die Islander noch von einigen Mitstreitern verabschieden. Darunter befand sich auch Granate Miriam. Doch hätte diese ihrem Aus vielleicht entgegenwirken können? Im Gespräch mit Promiflash spricht Miri über ihren Exit.

Auf die Frage hin, ob sie Hannes gewählt habe, um so kein anderes Couple auseinanderzubringen, erklärt die 23-Jährige: "Es hatte mehrere Gründe. Ich wollte das Couple Evi und Leandro nicht crashen, weil ich Evi als Person so gerne hab." Demnach sei ihre Entscheidung durchaus überlegt gewesen. Einer Lady den Partner auszuspannen sei nie ihre Absicht gewesen. Und das, obwohl Leandro "optisch [ihr] Typ gewesen" wäre. Miri scheint ihre Entscheidung dennoch nicht zu bereuen: "Ich war auch happy damit, Hannes zu wählen. [...] Als Freundschaftscouple hätten wir super funktioniert."

Dennoch sei ihrerseits auch anzumerken, dass es die Granaten in diesem Jahr besonders schwer hatten. "Ich glaube, die Couples hatten sich von Anfang an so festgefahren, dass wir keine Chance hatten. Es sind sogar richtige Beziehungen entstanden, da kannst du als Granate nicht mehr viel verändern", meint sie im weiteren Verlauf des Interviews mit Promiflash.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTL II Hannes und Miriam bei "Love Island" 2023

RTLZWEI Leandro und Evi, "Love Island"-Couple

RTL II Miriam und Leandro bei "Love Island" 2023

