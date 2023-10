"Keine Selbstliebe": "Love Island"-Jenny über Beauty-OPs

Das steckt hinter ihren Beauty-Eingriffen! Bei Love Island sucht Jenny nach der großen Liebe. Diese scheint sie in ihrem Couple Luca gefunden zu haben, mit dem sie seit dem ersten Tag in der Villa steckt. Der Hottie findet es gar nicht schlimm, dass seine Auserwählte bezüglich ihrer Optik etwas nachgeholfen hat – er selbst steht auch zu seinen Eingriffen. Doch hinter den Beauty-OPs der Blondine steckt eine traurige Geschichte: Deswegen hat Jenny so viel an sich machen lassen.

"Du datest und dann ghosten die dich. So was verunsicherte mich immer so weit, dass ich irgendwann keine Selbstliebe mehr hatte", erzählt die 21-Jährige den anderen Mädels in der Villa. Die Männer, mit denen sie sich getroffen habe, hätten sich oft nach dem ersten Date wieder aus dem Staub gemacht, worunter die gelernte Hotelfachfrau sehr gelitten habe. "Da hatte ich teilweise Komplexe und habe angefangen, hier mal eine Spritze und dann hier. Weil ich mir gedacht habe, vielleicht bleiben sie ja dann und mögen mich", gibt sie zu.

Heute steht sie ihren Besuchen beim Beauty-Doc kritisch gegenüber: "Wenn du damit anfängst, kannst du oft gar nicht mehr aufhören, weil du dann wieder nicht zufrieden bist." Stattdessen wolle sie jetzt mehr auf Selbstliebe setzen und aufhören Fehler zu suchen, wo eigentlich keine sind.

RTLZWEI Jenny und Luca bei "Love Island"

Instagram / _jenny_2000_ Jenny, "Love Island"-Kandidatin

Instagram / _jenny_2000_ Jenny, "Love Island"-Kandidatin

