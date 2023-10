Wegen Steffis Kuss mit Elia: Teezy erklärt seinen Ausraster!

Es hatte seine Gründe. Zwischen Teezy und Steffi brennt immer wieder die Luft bei Are You The One – Reality Stars in Love – allerdings nicht immer auf die positive Art. Zuerst hatte der Ex on the Beach-Star Kim Virginia (28) geküsst. Kurze Zeit später war die Gastronomin mit Marie über Max hergefallen. Einige Tage später hatte die Blondine während einer Party mit Elia geknutscht – und dem Düsseldorfer war der Kragen geplatzt. Gegenüber Promiflash packt Teezy jetzt weitere Details aus.

"Das war so unnötig. Es gab in meinen Augen keinen Grund, ihn zu küssen", erklärt er. Elia und Steffi hätten zum damaligen Zeitpunkt nichts Intensives miteinander zu tun gehabt. "Es war einfach schlimm, dabei zuzuschauen", gibt Teezy zu und ergänzt: "Ich bin ausgerastet, weil bei mir immer draufgeschaut wurde, was ich mache." Steffi habe immer wieder mit Max gequatscht, obwohl jeder gewusst hätte, dass sie ihn gut fand. "Aber sobald Kim mich nur angeschaut hat, hieß es 'Die flirten wieder und hängen aufeinander rum'", berichtet er im Promiflash-Interview weiter. Da er Steffi Sicherheit geben wollte, habe er denn den Kontakt zu Kim gemieden.

Teezys Reaktion in der Show löste auch bei Steffi einiges aus. "Ich finde schon, dass da kleine Gefühle im Spiel waren, sonst hätten wir uns nicht so in die Haare bekommen", erklärte sie Promiflash. Auch die Lautstärke, in der der Hottie mit ihr gesprochen habe, sei ein Problem gewesen. "Ich mag es gar nicht, wenn ein Mann mir gegenüber lauter wird", stellte sie klar.

Teezy, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Teilnehmer

Teezy, Realitystar

Steffie, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Teilnehmerin

