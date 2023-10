Bald Einjähriges: Ines kennt Brad Pitts Kinder noch nicht

Sie gehen es offenbar langsam an! Die Gerüchteküche um die angebliche Beziehung zwischen Brad Pitt (59) und Ines De Ramon hört nicht auf zu brodeln. Inzwischen sollen sich die beiden schon seit über einem Jahr daten: Im vergangenen November waren der Schauspieler und die Schmuckdesignerin erstmals gemeinsam gesichtet worden. Im Dezember folgten Knutschfotos und ein gemeinsamer Urlaub in Mexiko. Später trug die 32-Jährige sogar eine Kette mit einem B. Doch einen wichtigen Meilenstein haben Brad und Ines noch nicht erreicht!

"Brad hat seine Kinder noch immer nicht Ines vorgestellt", verrät ein Insider gegenüber Us Weekly. Die Gründe dafür seien jedoch nicht die mangelnden Gefühle für die Schönheit. "Es ist nicht so, dass er Ines nicht liebt, es ist nur so, dass er sicherstellen will, dass diese Beziehung gefestigt ist, bevor er diesen großen Schritt macht", erklärt die Quelle weiter. Doch Ines sei nicht die Einzige, der die sechs Kids vorenthalten werden: "Er hat sich im Laufe der Jahre mit einigen Frauen getroffen, hat ihnen aber keines seiner Kinder vorgestellt." Brad sei glücklich mit dem Stand der Beziehung und habe nicht vor, die Dinge voranzutreiben, solange es sich nicht organisch entwickle.

Seine Freunde durfte die Ex-Frau von Paul Wesley (41) allerdings schon kennenlernen. Laut einer weiteren Quelle würde sie sich auch sehr gut mit ihnen verstehen. Auch der Altersunterschied von fast 30 Jahren soll den Turteltauben nichts ausmachen. Der Insider erklärte schon im Januar, dass Brad "mehr Energie habe als jemals zuvor."

