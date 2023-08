Für Brad Pitt? Ines de Ramon trägt eine Kette mit einem B

Ist das etwa ein Liebesbeweis? Im November des vergangenen Jahres hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass Brad Pitt (59) eine Liebschaft mit Ines de Ramon haben soll. Seitdem wurden die beiden immer mal wieder auf Dates in der Öffentlichkeit gesichtet. Und offenbar ist es zwischen den beiden wirklich etwas Ernstes: Ines trägt nämlich mittlerweile eine Halskette mit dem Buchstaben B!

Paparazzi erwischten die 32-Jährige vor wenigen Tagen mit ihrem Hund in Los Angeles. Während eines entspannten Spaziergangs durch die Straßen sorgte aber die Kette um den Hals der Beauty für Aufsehen: Ines trug nämlich ein Accessoire mit dem Buchstaben B. Das ist jedoch nicht das erste Mal, dass sie mit diesem Schmuckstück gesichtet wurde – in den vergangenen Monaten hatte die Ex von Paul Wesley (41) es schon öfters getragen.

Dieser Liebesbeweis dürfte Brad ganz schön imponieren – denn auch er ist von Ines hin und weg. Das hatte erst kürzlich ein Insider gegenüber Us Weekly verraten. "Er steht definitiv auf sie, und obwohl alles noch ziemlich frisch ist, sieht er Potenzial für eine langfristige Beziehung", hatte die Quelle erzählt.

Getty Images Brad Pitt im Januar 2023

Instagram / inesdrmn Ines De Ramon, Schmuckdesignerin

Staley / XPB Images / action press Brad Pitt im Juli 2023

