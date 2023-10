Iris Klein oder Yvonne: Diese Dame wollen Fans im Playboy

Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Vor wenigen Tagen platzte ein großer Traum von Iris Klein (56): Der Chef des Playboys ließ sich von einer Leserumfrage beeinflussen und entschied sich gegen die Mama von Daniela Katzenberger (37) auf dem Cover des Erotikmagazins. Nun will ihr Yvonne Woelke (41) – die Erzrivalin der Pfälzerin – wohl eins auswischen, denn: Iris habe ihr die Idee angeblich geklaut, so wollte die Schauspielerin eigentlich schon immer in den Playboy! Doch wen sehen die Fans eher in dem Erotikmagazin? Die Promiflash-Leser sind sich unschlüssig...

Bei den Fans bildet sich kein eindeutiges Meinungsbild heraus. So stimmen 1.275 von insgesamt 2.785 Teilnehmern – was rund 43,8 Prozent entsprechen – bei einer Promiflash-Umfrage dafür, dass Iris lieber die Hüllen fallen lassen soll [Stand: 3. Oktober, 17:48]. Etwa 1.636 Leser, also 56,2 Prozent, können sich das aber gar nicht vorstellen: Sie sehen eher die angebliche Partnerin von Peter Klein (56) auf dem Cover des Erotikmagazins – damit geht die Blondine nur knapp in Führung. Ob sich ihr lang erhoffter Wunsch erfüllt, bleibt allerdings abzuwarten.

Doch was hält Yvonne eigentlich davon, dass Iris sich nackig machen wollte? "Ich habe nur gelacht, als ich von ihrer Idee gelesen habe", hatte sie gegenüber Bild gegen die 56-Jährige geschossen und spekuliert: "Immer, wenn ich ein aufregendes Foto von mir bei Instagram poste, schreiben unheimlich viele Fans darunter, ich solle in den Playboy. Das hat sie bestimmt gelesen und aufgeschnappt."

Anzeige

Action Press / AEDT Yvonne Woelke im September 2023

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im August 2023

Anzeige

Action Press / AEDT Yvonne Wolke, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de