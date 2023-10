So war "Hochzeit auf den ersten Blick"-Alex' Nacht mit Heiko

Haben die zwei gut geschlafen? Aktuell läuft die Jubiläumsstaffel von Hochzeit auf den ersten Blick. In der ersten Woche waren Alexandra und Heiko vor den Traualtar getreten, um sich das Jawort zu geben. Obwohl sich die Senior Marketing Managerin und der Diplom-Informatiker zuvor fremd waren, verstanden sich die beiden auf Anhieb blendend. Nun verraten Alex und Heiko, wie ihre Hochzeitsnacht war.

"Das Aufwachen heute früh war irgendwie echt schön, wir sind mehrfach aufgewacht. Weil wir sind dann wieder eingedöst, haben uns wieder ineinandergekringelt, was echt schön war", schwärmt die 39-Jährige und fügt hinzu: "Wir haben uns mit Blicken verstanden, gelacht, irgendwas erzählt. Es hat sich alles sehr natürlich angefühlt und irgendwie echt gut." Ihre Gefühle von der Trauung konnten die zwei also nur noch mehr vertiefen.

Seine Flitterwochen verbringt das frischverheiratete Paar in Costa Rica. Auf der Hochzeitsreise haben die Eheleute die Möglichkeit, sich noch intensiver kennenzulernen. Alexandra macht sich währenddessen jedoch Gedanken: Sie wisse nicht, ob sie so viel Nähe zulassen kann. "Diese Balance zu finden, fällt mir, glaube ich, schwer. Wenn ich jemanden toll finde, dann merkt die Person das auch", gibt Heiko daraufhin zu und erklärt weiter: "Ich hoffe, dass sie mir das dann auch sagt, wenn es zu viel ist und dass sie dann eben nicht in den Rückzug geht."

Sat.1 Alexandra und Heiko bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick"-Trauung

