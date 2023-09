Rotz-Gate im Sommerhaus: Aleks und Can rasten komplett aus!

Das Sommerhaus der Stars glänzt mal wieder mit Stress, Streit und Tränen! In der TV-Show kämpfen auch in diesem Jahr wieder Promipaare um den Sieg. Dabei war der Ärger in der aktuellen Staffel schon vorprogrammiert – denn Walentina Doronina (23) hatte mit Aleksandar Petrovic (32) noch eine Rechnung offen. Und nachdem es schon in der ersten Episode knallte, geht es auch in der Fortsetzung rund: Aleks und Wales Verlobter Can Kaplan schreien einander an!

Alles beginnt damit, dass Aleks sich recht lautstark die Zähne putzt. Für den Unternehmer offenbar ein Affront, denn er weist seinen Kontrahenten daraufhin, doch bitte leiser zu spucken. "Ich rotze im Bad, so oft ich will. Du bist ein Rotzlöffel. Du bist ein kleiner Mann, der ihr hinterherläuft", entgegnet Aleks aggressiv – und bricht damit einen dicken Streit vom Zaun. "Du bist nicht mal ein Löffel", schimpft Can, als sich dann auch Walentina einmischt. "Du bist ein Fremdgeher vor ganz Deutschland. Du bist einfach peinlich", wettert die Blondine und schießt anschließend sogar gegen Aleks' Freundin Vanessa Nwattu: "Du wirst sowieso verlieren gegen mich. Mehr als eine Verführerin bist du nicht!"

Die Zuschauer sind von diesem Rotz-Gate mehr als amüsiert – doch auf welcher Seite stehen sie? Tatsächlich versammelt sich die Mehrheit hinter Aleks! "Bin begeistert von Aleks' Selbstbeherrschung, ich wäre schon längst ausgeflippt!", heißt es unter anderem bei X. Auf welcher Seite steht ihr? Stimmt unten ab!

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" auf RTL+.

Anzeige

RTL Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

RTL Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan im Sommerhaus 2023

Anzeige

RTL Justine und Vanessa im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Auf welcher Seite steht ihr: Aleks oder Can? Aleks. Can. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de