Darum will Melania Trump einen neuen Ehevertrag mit Donald!

Sie geht auf Nummer sicher! Donald Trump (77) und seine Frau Melania (53) gehen seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben. 2005 waren der Politiker und das einstige Model vor den Traualtar getreten, um sich das Jawort zu geben. Nach seiner damaligen Wahl zum US-Präsidenten geriet ihre Ehe immer wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Nun sorgt das Paar erneut für Schlagzeilen: Melania will angeblich einen neuen Ehevertrag mit Donald schließen!

Das behauptet nun zumindest ein Insider gegenüber Page Six. "Im Laufe des letzten Jahres haben Melania und ihr Team in aller Stille eine neue 'Postnup'-Vereinbarung zwischen ihr und Donald Trump ausgehandelt", erklärt die Quelle gegenüber dem Newsportal und fügt hinzu: "Dies ist mindestens das dritte Mal, dass Melania die Bedingungen ihres Ehevertrags neu verhandelt hat." In der neuen Vereinbarung gehe es vor allem um Geld und Eigentum – und darum, rechtliche Probleme zu vermeiden.

Zuletzt musste sich der 77-Jährige immer wieder vor Gericht verantworten – das scheint wohl auch seiner Gattin wenig zu gefallen. Erst vor wenigen Tagen hatte die Beziehungsexpertin Louella Alderson gegenüber Mirror berichtet, "dass es nicht überraschend wäre, wenn Trumps Verhaftung das Fass zum Überlaufen bringt" und die ehemalige First Lady eine Scheidung in Betracht ziehen könnte.

Getty Images Donald und Melania Trump im November 2022

Getty Images Donald und Melania Trump, Januar 2021

Getty Images Donald Trump und Melania Trump im Juli 2022

