David Beckham verpasste Cruz' Geburt wegen Fotoshootings!

Victoria Beckham (49) war ziemlich sauer! Die Designerin und ihr Ehemann David Beckham (48) gehen schon seit über 20 Jahren gemeinsam durchs Leben. Ihre Kids Brooklyn (24), Romeo (21), Cruz (18) und Harper Seven (12) machten das Familienglück des Kickers und des ehemaligen Spice Girls-Mitglieds perfekt. Immer wieder zeigt sich die Familie auf Social Media bei gemeinsamen Ausflügen. Doch bei den beiden war nicht immer alles perfekt: David verpasste die Geburt seines Sohnes Cruz!

Das verraten die beiden jetzt in ihrer neuen Dokumentation "Beckham". Während Victoria in den Wehen gelegen habe, sei David mit Jennifer Lopez (54) und Beyoncé (42) abgelichtet worden. "Ich dachte: 'Im Ernst, ich platze gleich, ich habe Bettruhe. Willst du mich verarschen? Du hast ein verdammtes Fotoshooting mit Jennifer Lopez, die wunderschön ist und kein Baby bekommt", erinnert sich die Designerin zurück. Das Foto auf der Zeitung sei mit der Überschrift "Was würde Posh dazu sagen?" veröffentlicht worden – und die packt aus: "Ich sage dir, was Posh dazu sagen würden. Posh war angepisst!"

Zur Premiere der Netflix-Doku schmiss sich der gesamte Beckham-Clan mehr als nur in Schale. Gemeinsam posierte die sechsköpfige Familie mit den Partnerinnen der Söhne auf dem Red Carpet. Während David in einem schwarzen Anzug posierte, strahlte Victoria in einem weißen Hosenanzug.

Getty Images Victoria und David Beckham bei der Premiere ihrer Doku

Getty Images David und Victoria Beckham, Oktober 2023

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern und Schwiegertöchtern

