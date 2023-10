Frage nach Eheproblemen: Beckham-Doku-Regisseur schämte sich

Bald ist es so weit! Schon 2020 war bekannt gegeben worden, dass sich Victoria (49) und David Beckham (48) über ihre eigene Dokumentation freuen dürfen. Die vierteilige Serie, die ab dem 4. Oktober bei Netflix zu sehen sein wird, zeigt nicht nur das Familienleben mit ihren vier Kindern Harper Seven (12), Cruz (18), Romeo (21) und Brooklyn (24) – auch die Ehe der beiden wird thematisiert. Doch das fiel dem Regisseur Fisher Stevens (59) alles andere als leicht…

Das berichtet der Filmschaffende jetzt gegenüber Sunday Times – besonders die Eheprobleme zu thematisieren, sei ihm schwergefallen: "Es war nicht angenehm, aber wir haben uns darauf eingelassen." David und Victorias Reaktion wolle er jedoch noch nicht spoilern. "Man wird sehen, wie er darauf reagiert", erklärt er geheimnisvoll.

Doch für die Serie stellten sich die beiden sämtlichen Fragen. John Battsek, der Produzent, verrät: "Sie waren beide bereit, uns alles zu erzählen, was wir wissen wollten." Das hätten die beiden Filmemacher jedoch auch direkt klargestellt: "Wir waren uns von Anfang an darüber im Klaren, dass wir das nur machen würden, wenn wir in jede Richtung gehen könnten, die wir wollten."

Anzeige

Instagram / davidbeckham Cruz, Brooklyn, Harper, Victoria, David und Romeo Beckham

Anzeige

Getty Images David und Victoria Beckham

Anzeige

Getty Images David und Victoria Beckham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de