Eintracht ohne Mario Götze in Griechenland: Kommt das Baby?

Ist es etwa bald so weit? Ann-Kathrin (33) und Mario Götze (31) sind seit rund drei Jahren Eltern eines kleinen Jungen namens Rome. Vor wenigen Monaten verkündeten die Influencerin und der Fußballstar dann voller Freude: Sie erwarten wieder Nachwuchs, und zwar ein Mädchen. Die Entbindung scheint auch schon kurz bevorzustehen – denn Mario bleibt beim morgigen Fußballspiel seiner Mannschaft wegen der Geburt daheim!

Eintracht Frankfurt, der Verein des 33-Jährigen, spielt am Donnerstag gegen SAOK Paloniki. Wie Bild erfahren haben will, nahm Mario am heutigen Vormittag noch am Abschlusstraining teil, dann brach sein Team zum Flughafen auf – ohne ihn. Laut dem Blatt soll Eintrachts Führungsetage entschieden haben, dass er Zuhause bleiben darf, da die Geburt seiner Tochter kurz bevorsteht. Das Paar selbst äußerte sich bisher aber nicht dazu.

Erst vor wenigen Tagen hatte die schwangere Ann-Kathrin allerdings bereits auf Instagram mit einem Babybauchfoto deutlich gemacht, dass sie sich wohl nicht mehr lange gedulden muss, bis sie ihr Baby in den Armen halten darf. Ihre XXL-Babykugel hatte sich auf dem Schnappschuss deutlich unter ihrem hautengen Kleid gewölbt.

Instagram / annkathringoetze Mario und Ann-Kathrin Götze mit Sohn Rome

Instagram / mariogotze Mario Götze und sein Sohn Rome

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze im September 2023

