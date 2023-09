Bald so weit? Ann-Kathrin Götze teilt ein Babybauch-Update

Allzu lange muss sie sich nicht mehr gedulden! Ann-Kathrin Götze (33) und ihr Mann Mario (31) sind seit rund drei Jahren Eltern eines Jungen namens Rome. Vor einigen Monaten hatte die Influencerin überglücklich verkündet: Sie ist wieder schwanger! Wie sie kürzlich ganz beiläufig verriet, bekommt ihr Sohnemann eine kleine Schwester. Und es dauert wohl auch nicht mehr lange, bis sie ihr neustes Familienmitglied in den Armen halten wird – wie Ann-Kathrin mit einem neuen Babybauch-Foto beweist!

Mit ihren rund 1,8 Millionen Instagram-Fans teilt die 33-Jährige zwei Fotos zum Vergleich – ein aktuelles Spiegelselfie und einen Schnappschuss, der sie mit kleinerer Babykugel vor ein paar Monaten zeigt. "Ein Rückblick auf die Zeit, als ich dachte, mein Bauch sei riesig", schreibt Ann-Kathrin darunter. Auf dem neuen Foto posiert sie in einem hautengen schwarzen Kleid, worunter sich ihr kugelrunder Babybauch deutlich größer abzeichnet.

Über eine Sache macht Ann-Kathrin sich im Endspurt ihrer Schwangerschaft aber gar keine Sorgen: Ihr Gewicht. Wie sie vor wenigen Tagen in ihrer Story verriet, wisse sie nur durch die Arztbesuche, dass sie etwa 20-22 Kilo zugenommen hat. "Ich will es auch eigentlich gar nicht wissen, weil es alles in ein paar Monaten wieder runter sein wird. Also warum deswegen stressen?", betonte die Schwangere.

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze, Model

Getty Images Mario Götze und Ann-Kathrin Götze im September 2022

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze, Influencerin

