GNTM-Casting in vollem Gange: Heidi Klum sichtet Bewerbungen

Heidi Klum (50) arbeitet auch im Urlaub! Aktuell gönnt sie sich mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (33) und ihren Kindern traumhafte Wochen in Italien, um den vierten Hochzeitstag des Paares zu feiern. Dabei darf auch eine Vespatour auf Capri oder ein heißes Shooting im knappen Bikini nicht fehlen. Doch völlig zurücklehnen tut das Model sich nicht: Heidi sichtet fleißig Bewerbungen für die kommende Staffel von Germany's next Topmodel!

"Sehe mir gerade die Bewerbungen an für GNTM. Wow, ich freue mich riesig auf die neue Staffel", meldet sie sich strahlend vom Meer bei ihren Fans auf Instagram. Da in der 19. Staffel erstmals auch Männer an dem Modelwettbewerb teilnehmen können, ist sie für die Chefjurorin etwas ganz Besonderes. "Ich habe schon so viele interessante Kandidaten gefunden", schwärmt Heidi von den männlichen Bewerbern.

Der erste Kandidat für ihre Show hat Heidi aber schon völlig überzeugt, ohne dass er sich bewerben musste. Auf einem Flug war sie vom Chefsteward der Lufthansa so angetan, dass sie ihn kurzerhand in die Sendung einlud! "Ich war total überwältigt. Ich dachte, das kann jetzt nicht sein", berichtete Niklas Jandusch danach.

