Respektlos? Aleks keift im Sommerhaus heftig gegen Vanessa

Geht er damit zu weit? Bei Das Sommerhaus der Stars kämpfen Aleksandar Petrovic (32) und Vanessa Nwattu aktuell um den Sieg. Mit sieben weiteren Promipaaren leben sie dabei zusammen auf engstem Raum und müssen sich zudem in verschiedenen Challenges beweisen. Kein Wunder also, dass die Emotionen da auch mal hochkochen. Zuletzt krachte es wieder gewaltig. Aleks schießt ausgerechnet gegen seine eigene Partnerin Vanessa.

In Folge drei ging es zur Sache. Vor, während und nach der Paar-Challenge keifte Aleks gegen Vanessa. Er warf ihr mitunter vor, sich nicht genug darauf zu konzentrieren, zu gewinnen. "Wenn ich das und das nicht tue, genüge ich ja nicht", sagte die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidatin ihm daraufhin unter Tränen. Und auch die Zuschauer haben eine deutliche Meinung zum Drama. Auf X schreibt eine Userin "Vanessa könnte alles tun, was Aleks sagt und er würde immer noch was zu meckern finden." Auf Instagram heißt es: "Die Freundin von Aleks tut mir leid... Renn, Mädel!"

Trotz ihres heftigen Streits waren sie am Ende jedoch nicht diejenigen, die als erstes Paar das Sommerhaus verlassen mussten. Es traf stattdessen Claudia Obert (62) und ihren Max Suhr (25). Mit insgesamt fünf Nominierungen wurden die Luxusliebhaberin und der Jungspund von ihren Mitstreitern aus der Show gewählt.

