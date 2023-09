Für Fans unklar: Wie hält Sanja es mit Eric Sindermann aus?

Diese Beziehung sorgt für viele Fragen bei den Zuschauern! Eric Sindermann (35) schlug nach seiner geplatzten Handballkarriere eine ganz andere Richtung ein. Er ist Realitystar und wird mittlerweile für fast jede Show gebucht. Seit ein paar Monaten an seiner Seite: Bachelor in Paradise-Bekanntheit Sanja Alena (31)! Ihre Beziehung ist jedoch von Eifersuchtsdramen und Streitigkeiten geplagt. In den Augen der Fans schlägt vor allem Eric oft über die Stränge. Wie hält es Sanja mit ihm aus?

Die beiden führen eine offene Beziehung – er will auch gerne mit anderen Frauen schlafen. Wenn Sanja das machen wollen würde, wäre es Eric aber zu viel. So kommt es auch mal zum Zoff. "Die Leute haben mich gefragt, warum ich mit ihm zusammen bin. Da kam sehr viel Kritik auf. Manchmal habe ich auch gedacht: 'Okay, wir haben übertrieben'", gibt sie ganz offen im Promiflash-Interview während der "B:Real"-Dreharbeiten zu. Trotz allem schwärmt sie auch von dem selbsternannten Modekönig.

"Es gibt zwei Erics – Dr. Sindsen und den Familien-Eric. Er kümmert sich auch wirklich gut um mich. Also wirklich, er hält die Tür auf oder er schaut, ob er mir eine Jacke bringen kann oder solche Sachen, da ist er halt wirklich jemand anderes", plaudert sie im weiteren Gespräch mit Promiflash aus. Er sei ein Gentleman, der auch auf sie höre: "Ich bin eine sehr dominante Frau, und wenn ich ihn anschreie, dann macht er auch."

Alle Infos zu "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" auf RTLZWEI.

Instagram / sanja_alena Sanja Alena im September 2022

ActionPress Eric Sindermann und Sanja Alena im Juli 2023 in Berlin

RTL II Eric Sindermann bei "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben"

