Süß: Julian Claßen feiert den Geburtstag von Söhnchen Lio

Der ist aber groß geworden! 2018 war Bibi (30) und Julian Claßens (30) erster Sohn auf die Welt gekommen. Aufgeregt hatte das damalige Paar ihre Community bei der Schwangerschaft mitgenommen und auch die ersten Meilensteine ihres Kindes mit den Followern geteilt. Inzwischen ist der Junge zu einer richtigen Persönlichkeit mit großen Träumen herangewachsen und ein toller Bruder für seine kleine Schwester. Heute wird Lio schon fünf Jahre alt und bekommt süße Worte von seinem Vater!

"Kaum zu glauben. Lio wird heute einfach fünf Jahre alt. Du bist so ein wundervoller, kluger, liebevoller Mensch. Du bist so eine Bereicherung für uns alle", widmet Julian seinem Sohn liebevolle Worte auf Instagram. Das Geburtstagskind mache ihn jeden Tag mit unzähligen Dingen stolz. "Aber was mich am stolzesten macht, ist, dass du mein Sohn bist. Wir lieben dich", schließt der Influencer seinen süßen Post zu Lios Ehrentag.

Von Lios Mama Bibi wird man aber wohl auch in diesem Jahr nichts öffentlich zum Geburtstag hören. Seit der überraschenden Trennung des einstigen Traumpaars im vergangenen Jahr ist sie komplett von der Bildfläche verschwunden. Das Co-Parenting der YouTuber soll aber gut funktionieren.

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen mit seinem Sohn Lio

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern Emily und Lio

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen mit seinem Sohn Lio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de