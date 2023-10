Für Fans: Prinz William und Kate frischen Social Media auf

Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) werden echte Social-Media-Profis. Der britische Thronfolger und seine Frau schafften es in den vergangenen Jahren, die Herzen der Royal-Fans im Sturm zu erobern. Mit ihrer offenen und freundlichen Art kletterten sie auf der Beliebtheitsskala ganz nach oben. Und jetzt tut das Ehepaar noch mehr für seine Fans: William und Kate krempeln ihre Social-Media-Profile um und zeigen sich richtig nahbar.

Auf den sozialen Plattformen wie unter anderem Instagram haben William und Kate sich etwas Neues ausgedacht: einen Monatsrückblick im Hochglanzformat. Und dafür nutzen die beiden Royals die ganze Bandbreite der sozialen Netzwerke: Sie bauen Emojis ein, binden die Follower mit Umfragen ein und nutzen locker leichte Floskeln. Rebecca English, Korrespondentin des Palastes, erklärt gegenüber Daily Mail: "Die Waleses haben sich das schon eine Weile angeschaut und seit Ostern haben sie es wirklich intensiviert – wie erzählen wir jüngeren Menschen unsere Geschichte, wie binden wir sie ein und zeigen ihnen, was wir tun?"

Gleichzeitig gibt es Anzeichen, dass William und Kate auf Instagram Konkurrenz bekommen könnten. Denn ihre Schwägerin Herzogin Meghan (42) deutete an, ein großes Social-Media-Comeback feiern zu wollen. In der Show The Cut verriet sie verschwörerisch: "Willst du ein Geheimnis wissen? Ich bin zurück... auf Instagram." Bisher gibt es aber noch keinen offiziellen Instagram-Account.

Prinz William und Prinzessin Kate im Februar 2019

Prinz William und Prinzessin Kate bei den BAFTA Awards 2023

Herzogin Meghan bei den Invictus Games 2023

