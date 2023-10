Bringt Britney Spears einen zweiten Biografie-Teil raus?

Hat Britney Spears (41) noch mehr zu erzählen? Schon seit Jahren warten die Fans der Popikone sehnsüchtig auf ihre angepriesenen Memoiren "The Woman in Me", in denen sie unter anderem wohl die Vormundschaft ihres Vaters thematisieren wird. Der Erscheinungstermin der Autobiografie wurde mehrfach verschoben – am 24. Oktober soll sie aber endlich auf den Markt kommen. Und es könnte wohl sogar eine Fortsetzung geben!

Mit einem aktuellen Instagram-Post scheint die 41-Jährige nämlich einen weiteren Biografie-Teil anzuteasern. "Reiten und Schreiben! Das ist alles, was ich momentan mache. Band zwei kommt nach eins", berichtet sie unter einem Video, was sie zuerst im Privatjet und dann auf einem Pferd zeigt. Ihrem Clip fügt sie außerdem den Hashtag "Woman In Me" hinzu – der Name ihrer Memoiren.

Ob die "Piece Of Me"-Interpretin tatsächlich ein weiteres Buch rausbringt? Sie könnte mit dem Posting auch etwas anderes andeuten. Ein Insider verriet gegenüber Page Six, dass die Musikerin an einem neuen Album arbeitet: "Sie hat ein bevorstehendes Songwriter-Camp und bekommt Songs von einigen großen Künstlern. Idealerweise würde sie gerne eine Platte und vielleicht einen Song für die Veröffentlichung des Buches machen."

Britney Spears, Musikerin

Sängerin Britney Spears

Birtney Spears, Sängerin

