Olli Pocher und Co.: "Grill den Henssler" feiert Jubiläum!

Grill den Henssler gibt es schon seit zehn Jahren! Am 29. September 2013 war die erste Folge der beliebten Kochshow über die Bildschirme geflimmert. Prominente versuchen darin – mal mehr, mal weniger erfolgreich – mithilfe von Coaches besser zu kochen als Starkoch Steffen Henssler (51). Die Jury bestehend aus Jana Ina Zarrella (46), Christian Rach (66) und Reiner Calmund (74) bewertet anschließend die kulinarischen Highlights. Den zehnten Geburtstag feiert "Grill den Henssler" mit einem Jubiläumsspecial und drei weiteren Folgen!

Wie Vox in einer Pressemitteilung bekannt gibt, läuft das Jubiläumsspecial am 22. Oktober. Darin werden nicht nur Paul Panzer, Mirja Boes (52), Oliver Pocher (45) und Jan van Weyde gegen Steffen antreten – sondern die zehn Jahre auch mit Überraschungen und Erinnerungen aus der Show gefeiert. In den drei weiteren Ausgaben der besonderen Staffel treten zunächst Luna Schweiger (26), Oliver Kalkofe (58) und Kim Fisher (54), dann Kristina Vogel (32), Marianne und Michael sowie Ilka Bessin (51) und zuletzt Sydney Hoffmann, Guido Cantz (52) und Evelyn Burdecki (35) gegen den Küchenchef an.

In den zehn Jahren seiner Show kann Steffen eine beeindruckende Bilanz vorweisen: Ganze 101 Mal gewann er in den insgesamt 142 Sendungen – ledig 34 Mal zauberten die Promis bessere Gerichte. Sechsmal kochte der Spitzenkoch unentschieden gegen seine Gegner. Am häufigsten war übrigens Detlef Steves (54) in der Show: Satte 18 Mal forderte er heraus.

TVNOW / Frank W. Hempel Steffen Henssler beim "Grill den Henssler Sommer-Special"

TVNOW /Frank W. Hempel Steffen Henssler und Detlef Steves

RTL / Frank Hempel Steffen Henssler, Koch

