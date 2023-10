Rihanna flasht im hotten Outfit auf Datenight mit A$AP Rocky

Rihanna (35) wirft sich ordentlich in Schale. Die Sängerin und A$AP Rocky (35) begrüßten im August dieses Jahres ihren zweiten Sohn auf der Welt. Seither scheint das Paar sein kleines Familienglück im Privaten zu genießen. Doch dabei sollte natürlich auch immer noch etwas Zeit zu zweit nicht zu kurz kommen. Während einer Datenight mit ihrem Liebsten A$AP zeigt sich Rihanna gewohnt stylisch.

Um den 35. Geburtstag ihres Liebsten zu feiern, begaben sich die frischgebackenen Zweifach-Eltern auf ein romantisches Dinner-Date. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigten das Paar vor einem New Yorker Restaurant. Dabei präsentierte die "Umbrella"-Interpretin mal wieder ihr Händchen für Mode. Sie kombinierte ein schwarzes Tüll-Top mit einer schwarzen Bomberjacke. Eine glänzende, enganliegende Leggings rundete das Outfit der 35-Jährigen ab und setzte ihre Kurven perfekt in Szene. A$AP zeigte sich nicht weniger stylisch in einem karierten Blazer und einer locker sitzenden Jeans mit schwarzen Boots.

Obwohl die beiden Musiker ganz vernarrt ihre ihre beiden kleine Racker sind, steht weiterer Nachwuchs wohl vorerst nicht an. "Rihanna liebt Kinder und ein Mädchen wäre fantastisch, aber es ist noch zu früh, um zu sagen, ob sie noch mehr Kinder wollen", hatte ein Insider US Weekly vor wenigen Wochen verraten. Dennoch sei das Thema Familienplanung noch nicht endgültig abgeschlossen.

Anzeige

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, 2023

Anzeige

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna, Musiker

Anzeige

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de